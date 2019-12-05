У Нью-Йорку готуються до 93 щорічного параду до Дня Подяки

Ще напередодні організатори почали надувати величезні кулі у формі різних персонажів мультфільмів і коміксів. Динозаври, Пікачу, Губка Боб і багато інших - сьогодні пропливуть вулицями Великого Яблука