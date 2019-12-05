Пожар в Одессе: появился список пропавших [ Редактировать ]
Фото: "Думская"
По состоянию на 5 декабря, 13:40, без вести в результате пожара в одесском колледже считаются 14 человек, сообщает "Думская".
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В список пропавших попали:
- Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
- Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
- Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
- Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
- Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
- Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
- Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
- Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
- Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
- Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
- Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
- Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
- Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
- Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.
Как известно, в результате происшествия пострадали 29 человек, одна из пострадавших погибла.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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