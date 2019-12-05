Пожар в одесском колледже мог начаться из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

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Также отмечается, что каркас здания в нормальном состоянии, но все простенки - в аварийном. "Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете", - отметил Куцый.

Здание колледжа сведено 1914 года и имело немало конструкций и элементов из древесины и тростника.

Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.