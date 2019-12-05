Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов [ Редактировать ]
На бюджетной сессии депутатский корпус поддержал позицию Владимира Зеленского о проведении общенационального референдума.
5 декабря депутаты Харьковского облсовета приняли обращение к президенту Украины, в котором поддержали открытый рынок земли и, в частности, законопроект ВР № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также позицию Президента о проведении общенационального референдума, после которого будет разрешен допуск иностранцев на рынок земли.
Чтобы закон об обращении земель создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, депутаты предложили внести в законопроект несколько правок.
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