На бюджетной сессии депутатский корпус поддержал позицию Владимира Зеленского о проведении общенационального референдума.

5 декабря депутаты Харьковского облсовета приняли обращение к президенту Украины, в котором поддержали открытый рынок земли и, в частности, законопроект ВР № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также позицию Президента о проведении общенационального референдума, после которого будет разрешен допуск иностранцев на рынок земли.

Чтобы закон об обращении земель создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, депутаты предложили внести в законопроект несколько правок.