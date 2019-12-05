Тина Кароль "взорвала" сеть откровенным образом [ Редактировать ]
Тина Кароль удивила поклонников новым фото / Фото: instagram
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным фото. Снимок звезда опубликовала в Instagram.
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Тина уложила волосы в шикарные локоны, а макияж был сделан с акцентом на фирменные красные губы. Она позировала в красном платье и блестящих туфлях.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила чувственным фото.
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