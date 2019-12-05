В одному з районів Закарпаття від початку тижня припинили їздити шкільні автобуси. Щодня діти пішки долають шлях у кілька кілометрів. При цьому в навчальних закладах стверджують - усі автобуси справні. У чому ж причина - з'ясовували наші кореспонденти.

Школярів Великокомятівської школи після занять зазвичай забирає шкільний автобус. Проте не цього разу... Ангеліна чекала його більше, ніж годину. Автобус так і не приїхав.

"Чим дальше тим хуже. Зима йде, тим боліє тяжкий час для дітей", - говорить Анна Тимко, мама школярки Великоком'ятівської ЗОШ.

Автобус не їздить уже кілька днів. Від одного краю села до іншого - 9 кілометрів, школа - одна. Учням доводиться вставати о 5 ранку, та пішки долати кому три, кому 5 кілометрів.

"Сніг і рано іти дуже важко".

Директорка школи пояснює, автобус справний. Проте не їздить, бо нічим заправляти.

"Ну мене так інформували, що немає палива тому ми припинили підвоз учнів на нашому шкільному автобусі", - говорить Неля Козуб, директорка Великоком'ятівської ЗОШ.

Аналогічна ситуація і в інших школах Виноградівського району. Пальним шкільні автобуси забезпечує управління освіти місцевої райдерж-адміністрації. І кошти на нього були - 200 тисяч гривень освітньої субвенції. Проте їх - заблокували. На сесії депутати райради перевели цю суму з управління освіти до новоствореного комунального підприємства, яке поки не функціонує.

"Рішенням сесії райради від 23 жовтня, кошти які були передбачені на придбання паливномастильних матеріалів було забрано рішенням сесії", - говорить Терезія Тодавчич, керівник Управління освіти та науки Виноградівської РДА.

В управлінні освіти пояснюють, наразі в них триває процес реорганізації. У структурі буде два відділи: освіти та науки. Крім того, створюють комунальний центр, який опікуватиметься матеріально-технічним забезпеченням шкіл. Він розпочне роботу з наступного року. Чому на підприємство, яке ще не працює - перекинули гроші, ми намагалися з'ясувати у голови райради - проте він спілкуватися з журналістами не захотів.

Поки голова районної ради тікає від журналістів, у школі думають - як учням безпечно дістатися додому, адже у частини школярів уроки в другу зміну закінчуються о 19.00.

"Ну можете собі представити значить темна доба, діти додому долать шлях вночі, звичайно складно", - говорить Неля Козуб, директор Великоком'ятівської ЗОШ.

У районній адміністрації кажуть - вирішити питання можна, повернувши кошти на рахунки відділу освіти, а для цього потрібно скликати позачергОву сесію райради. В іншому разі - шкільні автобуси залишаться без пального, як мінімум, до початку нового року.