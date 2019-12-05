Вирішальний з'їзд. Німецькі соціал-демократи готуються до партійного зібрання, на якому обговорюватимуть майбутнє великої коаліції. Чому вони подумують про вихід із керівного союзу й чи вдасться Ангелі Меркель допрацювати до кінця свого канцлерського терміну? Розкаже Тетяна Логунова.

Політичний Берлін заціпенів в очікуванні. Завтра у столиці стартує партійний з'їзд соціал-демократів. Члени політсили збираються, щоб призначити на посади новообране керівництво партії й вирішити долю великої коаліції. Есдеки дискутуватимуть, чи варто й надалі залишатися в керівному союзі з християнськими демократами Ангели Меркель. І якщо так, то на яких умовах.

Велика німецька коаліція від самого початку була доволі хиткою. Два роки тому, після парламентських виборів, соціал-демократи заявили про перехід в опозицію й не збиралися брати участь у формуванні уряду. Переглянути це рішення есдеків вмовив президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Щоб врятувати країну від перевиборів. Адже з іншими партіями, які теж пройшли в парламент, Ангела Меркель не змогла домовитися про співпрацю.

І ось - країна знову на порозі дострокових виборів. Пропрацювавши в тандемі з ХДС/ХСС рівно половину терміну, соціал-демократи хочуть переглянути коаліційну угоду. І додати до неї кілька нових пунктів. Про збільшення мінімальної погодинної оплати праці до 12-и євро, додаткові інвестиції в інфраструктурні проєкти і боротьбу із захистом клімату. Мета цих вимог - підвищити рейтинги партії, які останнім часом падають.

"Цей з'їзд буде дуже важливим для партії. Ми повинні об'єднати всі сили і взяти курс на майбутнє. Так, у партії є відповідальність. Але ми маємо думати й про перспективи поза великою коаліцією, про майбутні парламентські вибори", - говорить Губертус Гайль, міністр праці Німеччини.

Християнські демократи йти на поступки не готові. У них теж падають рейтинги, і партія не може дозволити собі виявити слабкість.

"У нас багато роботи. Чимало вже зроблено, багато ще треба зробити. Тому особисто я вважаю, що уряд повинен допрацювати до кінця терміну. Я готова. Дякую і сподіваюся, що ви теж не проти", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Якщо німецька коаліція все-таки розвалиться, є три варіанти розвитку подій. Два з них - переформатування коаліції на чолі з канцлером Ангелою Меркель і уряд меншості - малоймовірні. Тож залишається третій - дострокова відставка Меркель і дочасні парламентські вибори.