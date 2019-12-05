Де знайшли німецький крейсер, який затонув століття тому? На що готові американці, аби змусити своїх коханих сказати "так"? І яка вона - найдорожча у світі ялинка? Про це та інше - в нашому огляді.

Музика для душі. Поліція Австралії вилучила рекордну партію наркотиків - більше ніж півтори тонни метамфітаміну й 37 кілограмів героїну. Контрабандисти перевозили все це - в музичних колонках. Затримали диллерів на гарячому - коли ті вивантажували товар у порту МЕльбурна. Нині їм загрожує довічне ув'язнення.

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Музей під водою. Неподалік узбережжя Аргентини знайшли затонулий німецький крейсер "Шарнхорст" часів Першої світової. 105 років тому він брав участь у Фолклендському бою. Тоді британська ескадра потопила судно, з 860 людей на борту не вижив ніхто. Залишки крейсера почали шукати 5 років тому з нагоди сотої річниці морської баталії.

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Як у казці. У США чоловік і дружина разом прожили майже 70 років. І померли з різницею в один день. Робін і Корін Джонсони мешкали в штаті Міннесота на власній фермі. Кілька років тому у чоловіка діагностували онкологію, у жінки серцеву недостатність. Наприкінці листопада першою з життя пішла Корін, наступного дня - Робін. У подружжя залишилося семеро дітей, 14 онуків і 15 правнуків.

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Романтика поза законом. Мешканець американського Бостона інсценував пограбування магазину, щоб освідчитися коханій. Коли чоловік зі своєю дівчиною прийшли до крамниці, туди увірвався підставний грабіжник. Спершу почав залякувати пару, а потім поцікавився - чому досі не побралися. У цей момент хлопець і запропонував подрузі вийти за нього заміж. Дівчина відповіла згодою.

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Золото, перли й пташині клітки замість клатчів. Міжсезонну колекцію Шанель представили в Парижі. Показ провели в атмосфері початку минулого століття. Моделі спускалися дзеркальними сходами, а декорації подіуму - нагадували майстерню самої Мадмуазель. Це перше самостійне шоу для нової очільниці Шанель - Вірджинії Віар, яка замінила Карла Лагерфельда.

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Магія світла. Майже сім десятків яскравих інсталяцій - оживили вечірній Ліон. Проекції з'явилися на архітектурних пам'ятках міста. Під музичний сУпровід на фасадах будинків розгорталися дивовижні сюжетні історії. Світловий фестиваль триватиме до кінця тижня, він уже став традиційним для Ліона. Торік подію відвідали майже два мільйони глядачів.

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Різдвяна розкіш. Ялинку вартістю 14 мільйонів долларів - встановили в готелі іспанської Марбельї. Цінність новорічного дерева - в унікальних прикрасах. Це три тисячі кристалів Сваровскі, позолочені кульки, дорогі тканини. А ще на гілкАх можна побачити сапфіри, рожеві, чорні й червоні діаманти. Кілька коштовностей - розіграють серед гостей готелю на новорічній вечірці.

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А у Сполучених Штатах запалили вогні головної ялинки країни. Це 18 метрова лісова красуня поблизу Капітолію. Почесне право засвітити новорічне дерево цьогоріч дістала спікерка палати представників США - Ненсі Пелосі. Різдвяними вогнями відтепер сяє і Нью-Йорк. На Манхеттені урочисто відкрили ялинку в Рокфеллер-центрі. Її прикрашають 50 тисяч ліхтариків.