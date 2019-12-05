Курс валют на 6 декабря [ Редактировать ]
На пятницу, 6 декабря, Национальный банк Украины укрепил курс гривны более, чем на пять копеек - до 23,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 5 декабря - 2393,0282 гривен за 100 долларов. Тогда НБУ укрепил гривну менее чем на копейку. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,1960 гривен за 100 долларов.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2387,7034 гривны (-5,3248);
- 100 евро - 2648,9182 гривны (-2,7963).
В третий рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на пять копеек - до 23,85 гривен за доллар, курс в покупке упал на шесть копеек - до 23,82 гривен за доллар.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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