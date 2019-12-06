На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
На Донбасі знову побільшало ворожих обстрілів. Минулої доби зафіксували 7 атак. Окупанти били із заборонених мінометів 82 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Луганського, Новолуганського та Широкиного. Околиці Кримського противник накривав вогнем із БМП.
В українському війську - без втрат.
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