Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь".

С 2000 года в Украине на государственном уровне отмечается День местного самоуправления. Это праздник был учрежден как признание огромного значения, которое имеет местное самоуправление для народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности, для обеспечения наилучших условий жизни украинских граждан.

Сегодня, вопреки всем заявлениям властей о децентрализации, местное самоуправление все еще остается бесправным и зависимым от государственной бюрократии. Власть продолжает на свое усмотрение рулить финансами громад, городов и регионов, окончательно превратив сферу межбюджетных отношений в полигон политической коррупции. При утверждении Государственного бюджета на 2020 год действующий премьер-министр без всякого стеснения требует от депутатов партии власти в парламенте забрать у местного самоуправления миллиарды гривен от акциза на топливо. При этом обещает им право вместе со «смотрящими-губернаторами» контролировать выделение и расходование средств на местах в год проведения местных выборов.

После так называемой «реформы» межбюджетных отношений доходы бюджетов не выросли, а обязательств стало намного больше. В 2020 году объем переданных на места, но непрофинансированных обязательств составит рекордные 71,5 млрд грн.

В отношениях с местным самоуправлением центральная власть ведет себя безответственно и антинародно. Не ищет путей, как сделать жизнь людей лучше. Но ищет козла отпущения, на которого можно будет возложить вину. Регионам не дают развиваться. Три четверти ОТГ остаются дотационными. Громады планомерно подталкивают к банкротству, вынужденной распродаже земли и собственности.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает преступной политику власти в отношении местного самоуправления. Мы ставим своей целью провести реальную децентрализацию власти в Украине. Сильное самоуправление - это условие расцвета нашей страны.

Мы добьемся внесения изменений в Конституцию. Областные и районные советы получат возможность создавать исполнительные комитеты, а люди - право на прямых выборах избирать руководителей региональной власти. Мы дадим громадам реальную возможность влиять на государственную политику. Мы обеспечим надежную финансовую базу местного самоуправления. Мы добьемся принятия Закона о всеукраинском и местном референдумах и гарантируем громадам и регионам право самим решать вопросы языка, культуры и исторической памяти.

Путь Украины к народовластию, реальной демократии и сильному местному самоуправлению начнется уже очень скоро. Вместе с победой представителей "оппозиционной платформы - За жизнь" на предстоящих выборах в объединенных территориальных громадах. Сделай свой выбор правильно! Боремся вместе - вместе победим!