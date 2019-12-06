Торік від кору в світі померло понад 142 тисячі людей. Більшість з них - діти до п'яти років. Такі найостанніші дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Приблизно половина нових спалахів недуги трапилися минулоріч у Конго, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні. Проти 2017-го - кількість хворих на кір істотно зросла.

Тенденція зберігається донині. Від початку 2019 року зареєстровано вже понад 413 тисяч інфікованих. Однак, за словами медекспертів, це зареєстровані випадки. Тоді, як насправді їх - значно більше.

В Україні за перші 8 місяців цього року на кір заслабли понад 57 тисяч осіб, а від літа 2017 року - більш як 115 тисяч. 41 людина померла від ускладнень після хвороби.

"Найбільша кількість смертей припадає на дітей молодшого віку. Адже вони найбільш вразливі до кору та ускладнень після нього. Використання вакцини у світі між двохтисячним і 2018 роками - зросло з 72% до 86, але на цьому й зупинилося. І за останнє десятиліття - прогресу так і не досягли", - наголошує Кейт О'Браєн, директор Департаменту імунізації і вакцинації ВООЗ.