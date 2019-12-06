Росія блокує в ОБСЄ резолюцію про де-окупацію Криму. Вимагає прибрати з документа будь-які згадки про півострів. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу - Рефат Чубаров.

За його словами, у висновках міністерської зустрічі в Братиславі хочуть нагадати, що ОБСЄ і надалі має приділяти увагу анексованому Криму та застосовувати всі наявні інструменти для де-окупації.

Українська делегація закликає організацію не йти на поступки шантажистам.