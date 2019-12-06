Пожежа в Одесі: у медзакладах залишаються понад двадцятеро людей [ Редактировать ]
Кількість загиблих у вогняній пастці в одеському коледжі зростає. Натепер їх четверо. Сьогодні пообіді рятувальники знайшли на згарищі тіла ще двох людей. І одна жінка померла в лікарні.
Щодо постраждалих, то у медзакладах залишаються понад двадцятеро людей, двоє у тяжкому стані: це працівники ДСНС. Досі невідома доля одинадцятьох.
За словами рятувальників, надії на те, що в будівлі коледжу є живі не залишилося. Сьогодні у коледжі надзвичайники часово припинили пошукові та слідчі роботи. У будівлі знову горіло, тож до роботи взялися вогнеборці.
"На даний час є складність в проведенні огляду місця події в тому плані що, до сіх пір пожежа повністю не погашена Годину назад знову ж таки почали її тушити водою - і слідчі призупинили огляд місця події", - говорить Сергій Шайхет, керівник слідчого управління ГУНП в Одеській області.
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