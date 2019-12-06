Київ готовий збудувати "стіну" на Донбасі - якщо мирні переговори з Росією проваляться. Про це заявив помічник Президента Андрій Єрмак - у Лондоні на конференції "Україна - великі надії".

Він озвучив позицію Офісу, що не можна роками чекати доброї волі від Москви, тому Кремлеві дадуть обмежений час. Який саме, Єрмак не уточнив.

Однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією. А якщо перемови в Парижі виявляться успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень Донецької і Луганської областей.