Бандити пограбували крамницю та вступили у перестрілку із поліцією [ Редактировать ]
Четверо людей загинули у перестрілці під час пограбування ювелірної крамниці у США. У місті Корал-Гейблс двоє чоловіків вдерлися до магазину та погрожуючи зброєю, забрали коштовностей на кругленьку суму. Після чого викрали вантажівку, взяли її керманича у заручники та "рвонули" від копів.
Утім застрягли в пробці на мосту. Коли правоохорнці оточили викрадену машину грабіжники вирішили прориватися з боєм. Унаслідок стрілянини загинув заручник, свідок нападу та обидва бандити.
"У ювілеріоному магазині позаду мене спрацювала тривожна кнопка. Офіцери відреагували на виклик дуже оперативно, через півтори хвилини вже були на місці. За цей час зловмисники викрали фургон доставки та намагалися втекти на ньому", - говорить Ед Худак, голова поліцейського відділку міста Корал-Гейблс.
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