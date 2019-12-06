Причепурили срібними та золотими кулями та енергоощадними ліхтариками

Світ готується до Різдва. Напередодні вогні святкових ялинок засяяли і в Європі, і в Америці. У тренді екологічні тенденції. Які саме - дивіться у наступному матеріалі.

У Білому домі відкрили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. За традицією, це різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують восени поблизу головної президентської резиденції.

Зелена красуня - заввишки дев'ять метрів. Прикрасили її пятидесятьма тисячами ліхтариків та пів-тисячею велетенських іграшкових зірок.

******

Вогні різдвяної ялинки засяяли і на головній площі Ватикану. Цьогоріч святковий атрибут величезний - 26 метрів заввишки. Дерево подарував північноіталійський регіон Венето.

Причепурили срібними та золотими кулями та енергоощадними ліхтариками. Поряд з ялинкою розташували традиційний вертеп. Різдвяна інсталяція милуватиме око вірян до 12 січня.

******

А у середмісті Кракова представили одразу кількасот аматорських вертепів. Місцеві жителі долучилися до щорічного конкурсу. Його учасники виготовили барвисті моделі польських храмів із різдвяними сценками, усе - з підручних матеріалів. У хід пішли і фольга з цукерок, і коробки від піци.

Традиції влаштовувати таке змагання вже 77 років. Найкращі витвори учасників можна побачити в міському історичному музеї.

******

А в естонському селищі Віймсі Різдвяні свята - це нагода утилізувати відходи місцевої АЗС. Художник-ентузіаст створив одинадцятиметрову пластикову ялинку - з використаних п'ятилітрових пляшок з-під антифрізу. Довершила композицію святкова ілюмінація.

У такий спосіб автор наголосив на актуальності екологічних проблем, зокрема надмірному використанні пластика.

******

Встановили ялинку і в океанаріумі Будапешта. Два дайвери у костюмах Санта-Клауса опустили лісову красуню на дно акваріума з акулами та іншими екзотичними рибами.

Підводне новорічне деревце прикрасили гірляндами та закріпили якорем. Окрім різдвяного декору, на тутешніх мешканців чекає ще і святкове меню - щодня їх частуватимуть самоколиками з м'яса.