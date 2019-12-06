У Ватикані встановили різдвяну ялинку [ Редактировать ]
Світ готується до Різдва. Напередодні вогні святкових ялинок засяяли і в Європі, і в Америці. У тренді екологічні тенденції. Які саме - дивіться у наступному матеріалі.
У Білому домі відкрили новорічну ялинку. В урочистій церемонії взяли участь Дональд Трамп разом з першою леді Меланією. За традицією, це різдвяне дерево не встановлюють, а висаджують восени поблизу головної президентської резиденції.
Зелена красуня - заввишки дев'ять метрів. Прикрасили її пятидесятьма тисячами ліхтариків та пів-тисячею велетенських іграшкових зірок.
******
Вогні різдвяної ялинки засяяли і на головній площі Ватикану. Цьогоріч святковий атрибут величезний - 26 метрів заввишки. Дерево подарував північноіталійський регіон Венето.
Причепурили срібними та золотими кулями та енергоощадними ліхтариками. Поряд з ялинкою розташували традиційний вертеп. Різдвяна інсталяція милуватиме око вірян до 12 січня.
******
А у середмісті Кракова представили одразу кількасот аматорських вертепів. Місцеві жителі долучилися до щорічного конкурсу. Його учасники виготовили барвисті моделі польських храмів із різдвяними сценками, усе - з підручних матеріалів. У хід пішли і фольга з цукерок, і коробки від піци.
Традиції влаштовувати таке змагання вже 77 років. Найкращі витвори учасників можна побачити в міському історичному музеї.
******
А в естонському селищі Віймсі Різдвяні свята - це нагода утилізувати відходи місцевої АЗС. Художник-ентузіаст створив одинадцятиметрову пластикову ялинку - з використаних п'ятилітрових пляшок з-під антифрізу. Довершила композицію святкова ілюмінація.
У такий спосіб автор наголосив на актуальності екологічних проблем, зокрема надмірному використанні пластика.
******
Встановили ялинку і в океанаріумі Будапешта. Два дайвери у костюмах Санта-Клауса опустили лісову красуню на дно акваріума з акулами та іншими екзотичними рибами.
Підводне новорічне деревце прикрасили гірляндами та закріпили якорем. Окрім різдвяного декору, на тутешніх мешканців чекає ще і святкове меню - щодня їх частуватимуть самоколиками з м'яса.
по теме
Різдвяний хенд-мейд: як прикрасити новорічну ялинку
Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному Центрі української культури та мистецтва до 28 грудня
Выходные дни 2020: календарь праздников (инфографика)
В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных
Перенос Рождества в Украине: принято окончательное решение
Глава ПЦУ Епифаний заявил, что Рождество в Украине не будет переноситься с 7 января на 25 декабря
Крамниці Мангетену прикрасили до Різдва
Найпопулярніші крамниці й універмаги на Мангеттені - прикрасили свої вітрини до свят. Розвісили яскраву ілюмінацію, подекуди - встановили складні рухомі конструкції
У Вашингтоні запалили вогні головної ялинки США
Подивитись на дійство зібрались десятки тисяч людей. Почесне право засвітити різдвяне дерево цьогоріч дістала спікерка палати представників США - Ненсі Пелос