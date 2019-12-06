Наразі у грецьких тюрмах понад дві сотні українців зі схожими звинуваченнями

11 днів без їжі. Український моряк Анатолій Черкаський припинив голодування. Чоловік, нагадаю, перебуває у грецькій в'язниці Маландріно. Його засудили на 70 років за перевезення нелегальних мігрантів. Позаминулої неділі він розпочав голодування на знак протесту проти бездіяльності української влади і дипломатів. Вимога єдина - передати президентові України лист.

Наразі у грецьких тюрмах понад дві сотні українців зі схожими звинуваченнями. Моряків засуджують на десятки, а подекуди на сотні років ув'язнення. Ми звернулися до українського МЗС за роз'ясненнями. Та відповіді на запит чекаємо вже другий тиждень.

Хоча, наступного дня після виходу нашого сюжету заступник директора департаменту консульської служби Василь Кирилич дав коментар іншим ЗМІ. Запевнив: Міністерство працює над поверненням українців і планує підписати з Грецією відповідний договір.

Цього тижня дипломати зв'язалися із сестрою моряка, який оголосив голодування. Переконують: лист Анатолія Черкаського вже в Офісі президента. І попросили припинити голодування. Ув'язнений повірив. До нового року чекає на письмову відповідь Володимира Зеленського.

"Дипломаты дали обещание, что письмо попадет лично в руки президенту и я надеюсь, что глава государства возьмет под личный контроль нас, украинских моряков, которые в греческих тюрьмах уже давно находятся. Если обманут, дело может принять совсем другой оборот и голодовку тогда уже объявят много наших ребят, которые находятся по другим тюрьмам Греции", - говорить Анатолій Черкаський засуджений український моряк.