Мінохорони здоров'я залишилося без двох керівників [ Редактировать ]
Уряди приходять і йдуть, а головний хворий у Кабміні залишається незмінним - це Міністерство охорони здоров'я. Жодного спокійного тижня ще не було після зміни влади, щоб МОЗ не "подарувало" чогось скандального. То когось призначили так, що в суспільстві обурюються. То хтось вирішив піти з міністерства й у відповідь - чергова порція гніву.
Ось і сьогодні новина: МОЗ залишає керівниця одного з директоратів Ірина Литовченко. Причому разом із командою. Нещодавно пішов Олег Петренко - він очолював Національну службу здоров'я. Саме через цей орган проходять десятки мільярдів державних видатків на медицину. Як працюватиме Служба далі незрозуміло. Своє звільнення вони пояснюють - цитую - "неспівпадінням цінностей" у них із новою міністеркою Зоряною Скалецькою. А вона намагається заспокоїти суспільство. Мовляв, не страшно, а навіть і добре, коли йдуть люди, які не здатні доводити до кінця реформи.
Однак, насправді страшно те, що усі такі чиновницькі суперечки відбуваються на тлі справжніх великих проблем у медицині. Ось тільки цього тижня у Львові протестували працівники швидкої допомоги. Уявіть собі - доставник піци у великому місті отримує зарплату до 15 тисяч гривень, а лікар львівської швидкої до чотирьох тисяч, та ще й ці гроші затримують. І це показовий приклад.
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