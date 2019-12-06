Головні питання наступного політичного тижня, а також підготовку до саміту в Нормандському форматі прокоментували сьогодні в парламентській опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.

Чого очікувати від нормандського формату?

- Я хочу напомнить, что прошлая встреча, которая была проедена три года назад закончилась тем, что будет создана дорожная карта пути к миру, и у которой будут прописаны конкретные шаги сообразующие с Минскими Соглашениями. И вот мы ожидаем, что будет такая дородная карта, которая поведет нашу страну к миру. И я рассчитываю, что сам факт проведения встречи в Нормандском формате после перерыва - это безусловный плюс. И мы рассчитываем, что будут конкретные результаты по этой встрече, по дорожной карте.

Чи проголосують депутати за земельну реформу?

- Закон который был принят в первом чтении уже более четырех тысячи правок. Потому что в том виде, в котором он предлагался, это колоссальная социально-политическая провокация против страны и ее людей. Потому что в этом законе сделано все для того, чтобы фермеров убрать.

Чтобы землю выкупили крупные аграрии, транснациональные, спекулянты и людей вытянуть с родной земли. И когда стало ясно, что страну пытаются сломать через колено, и отражением этого стал парламент, потому что все фракции отказались голосовать, кроме слуги народа, за этот законопроект, то будут пытаться найти какие-то механизмы. Но, здесь ключевое.

Надо послушать украинских фермеров, надо послушать людей, которые хотят добра своей стране, которые хотят цивилизованного развития, и только потом принимать какие-то решения относительно внедрения этого закона.

Що очікувати від наступного пленарного тижня?

- Ну, мы однозначно будем ставить постановление парламента о восстановлении выплат, социальных выплат согласно решению конституционного суда, потому что когда не выполняются решения суда по выплатам чернобыльцам, инвалидам, друзьям-одиночкам, и парламент не принимает никаких мер по этому - это безобразие. Поэтому мы будем ставить, чтобы были эти выплаты, мы будем ставить законопроект о снижении стоимости газа за счет снятие НДС с него.

Мы будем ставить законопроект по социальной поддержке и выплатам детям, пострадавшим от войны. Сегодня очень много детей пострадали от войны, они нуждаются в поддержке. Но я уже сейчас вижу, что мы будем требовать принятия законопроекта, который нам вообще позволит вносить законы в зал.

Потому что прошло сто дней работы рады, на этот понедельник мы делали анализ - 126 законопроектов рассмотрено авторством "Слуги Народа" и 13 авторства всех остальных фракций. "Батькивщины", "Солидарности", "Голоса", групп, нашей фракции. Всего 13 закон против 126 - это абсолютно недопустимый перекос, это абсолютно недопустимо, при чем самое главное, что львиная доля 126 законов, которые рассматривались авторства "Слуги народа" - это вообще непонятные люди.

Они не отвечают на вопросы, ради чего нас вообще избрали в парламент. В первую очередь - это ухудшает отношение людей к парламенту, мы не можем с этим мириться, мы должны принимать законы, которые нужны людям и будем это требовать.