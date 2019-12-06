Вбивство трирічного хлопчика: експерт проаналізувала ситуацію [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Анна Маляр - найвідоміша українська юристка-кримінолог.
Що відбувається? Це у нас в країні послуги кілерів так подешевшали, що замовних убивств більшає? Чи людське життя так знецінюється?
Це ознака слабкості власти та фейкових реформ. Тому що це відбулося не замовне вбивство, а самосуд.
Якщо говорити про останнє гучне замовне вбивство у Києві - чому так сталося, що загинула дитина? Це справді помилка кілера? Чи у нього й було замовлення на вбивство саме дитини?
З одного боку можна припустити, що вони вирішили зекономити, і найняли не професійного кіллера. З іншого боку, людина яка цілилась, бачила, що в авто сідала вся сім'я. Можливо, це була їх мета, оскільки з живої людини ще можна отрамати борг, залякавши її таким чином.
Чи вірите ви, що знайдуть і покарають замовників цього злочину?
Можна зробити висновок, що замовником були не бідні і впливові люди, тому це буде вкрай складно. Але тут ситуація інша, тому що сім'я докладе всіх зусиль, щоби покарати винних.
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