Гройсман пожелал Зеленскому успеха в Париже [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 декабря, бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинские политики должны поддержать президента Владимира Зеленского перед саммитом "нормандской четверки", а не ставить ему подножки.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Завтра президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встрече во Франции. И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров.
Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту", - считает Гройсман.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита".
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