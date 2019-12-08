В воскресенье, 8 декабря, бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинские политики должны поддержать президента Владимира Зеленского перед саммитом "нормандской четверки", а не ставить ему подножки.

Об этом он написал в своем Facebook.



"Завтра президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встрече во Франции. И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров.

Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту", - считает Гройсман.



Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита".