На Майдані відбулась акція "Червоні лінії для Зеленського". Її влаштували на заклик трьох парламентських фракцій - напередодні Нормандського саміту в Парижі.

Що це за "червоні лінії"? - дізнавалась Ірина Баглай.

Віче розпочинається із хвилини мовчання за загиблими в пожежі в Одесі та вбитим напередодні на сході українським військовим.

Серед тих, хто прийшов на Майдан, і донечанка Катерина. Із рідного міста дівчина вимушено виїхала 2015-го, коли його вже захопили бойовики. Подібні акції під українськими прапорами проводили і в Донецьку, навесні 2014-го, згадує Катерина, але для її брата вони скінчилися "підвалом".

"У нас мільйони переселенців, вони не просто так тікали, вони тікали від "руського миру". Якщо цьому руському миру дати більше повноважень, то це буде катастрофа для України", - наголосила Катерина, учасниця акції "Червоні лінії для Зе".

Тож, почувши один зі сценаріїв та інструментів врегулювання конфлікту на Донбасі, дівчина прийшла на віче "Червоних ліній", щоб висловити свої застереження.

"Те, що "сіру зону" будуть контролювати і наші захисники, Нацгвардія і та "народна міліція" - яке право вони можуть щось робити на цій землі?", - обурена Катерина, учасниця акції "Червоні лінії для Зе".

Для інших ознакою міцності домовленостей із супротивником є фронтові зведення.

"Мої перестороги: результати Мінських домовленостей, які вже були - припинення вогню, гарантії якого, повинні були виконуватися - а це не працює", - наголосив Юрій, учасник акції "Червоні лінії для Зе".

"Щоб він не йшов на компроміси. - А які саме компроміси? - Я не знаю: здача територій, Тому що не має повністю довіри", - заявив Олег, учасник акції "Червоні лінії для Зе".

Зі сцени лунають уточнення, акція - не протест, а радше підтримка президентові, який їде на "Нормандський саміт". Але за умови дотримання непорушних українських позицій на переговорах.

"Ми тут, тому що нас не влаштовує "мир будь-якою ціною", нас не влаштовує мир ціною капітуляції, ми не хочемо миру, якщо заради цього доведеться проводити вибори без контролю територій України, без контролю кордону! І ми точно не хочемо миру в обмін на знижки на газ, якщо за це доведеться здавати наш суверенітет - це те, що неприйнятно і те, що має знати Президент", - наголосила Інна Совсун, народний депутат, фракція "Голос".

Учасники окреслили 5 "червоних ліній" у своїй заяві: це недопущення федералізації України, незворотній європейський та євроатлантичний курс. Що ж до виборів на окупованих територіях, то їх мають провести лише після роззброєння незаконних військових формувань та встановлення контролю над кордоном.

І, нарешті, від Президента вимагали не допустити припинення міжнародних судових процесів проти РФ.