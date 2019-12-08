Театральна прем'єра у столиці. "Толік-молочар" - це алюзія на історію "Тев'є-молочник". П'єсу написали за мотивами відомих оповідань Шолом-Алейхема. Організатори назвали виставу реквіємом за всіма загиблими в Україні.

За лаштунки зазирнула Марина Григорян.

Легендарні оповідання Шолом-Алейхема надихнули Максима Курочкіна створити зовсім іншу історію - схожу і близьку українцям. Молода команда на чолі з режисером ірландцем Оуеном Ліндсі зробили нову версію пригод легендарного мудреця Тев'є.

Події п'єси розгортаються в Боярці під Києвом 1986 року. На тлі Чорнобильської катастрофи дві сім'ї тільки починають усвідомлювати себе українцями та євреями, а не просто радянськими людьми. Продюсери кажуть, вистава висвітлює кілька проблем, тож глядач зможе знайти відповіді саме на свої запитання.

"Думка основна в кожного буде своя - у цьому головна заслуга авторів вистави. Для себе, я роблю висновок, що кожен сам відповідає не тільки за себе, а й за свою країну та історію. Ми так рідко задумуємося над тим, що ми можемо багато змінити нам треба пам'ятати - хто ми є такі. Нам потрібно продовжувати вірити в себе і в свої національні інтереси. Якщо не буде людяності і гуманізму - в цій країні нічого не буде", - наголосила Ірина Вратарьова, продюсерка вистави.

Українську жінку грає Руслана Писанка. Хоч кастинг на цю роль був величезний, та саме вона пробуджує в свідомості потрібний образ мами, доньки і дружини, - кажуть автори вистави.

Сьогодні на сцені засяяли й нові зірки: у ролі рабина дебютував український політик Борислав Береза.

"Це нова людина, новий образ,який я граю і допомагали і мої колеги - режисер, і Руслана Писанка і Остап Ступка, Дарія волга та Олексій Суханов. Я можу сказати, що сподіваюся - глядачам сподобається та вистава, яку вони побачать. Це вистава-нагадування, вистава-реквієм, вистава-можливість показати, що було і що не має повторитися. Взагалі, спокій - не тому, що було декілька десятків прогонів, сотні репетицій. Я знаю що я роблю і мені це подобається", - зазначив Борислав Береза, актор, народний депутат VIII скликання.

Щоб глядач краще проникнувся побутом єврейських родин, - тут представили галерею всесвітньо відомого художника Альберта Лейзера Фельдмана.

Іванна Едгарова, організаторка виставки.

"Сьогодні багато глядачів, хто прийде на виставу - спершу побачать персонажів на картинах Фельдмана. Виставка називається "Народне життя". Виставка називається "Народ тори - сімейні цінності", які підтримуються за єврейськими традиціями і персонажів.

"Для мене, як для продюсера, ця історія - не про гроші, для мене ця історія - про змісти. Це мій головний капітал, моїх співпродюсерів Наталії Берези та Дарії Волги. Ми хочемо ділитися змістовністю і цією глибиною, яку подарував Максим Курочкін і Оуен Лінсі. Глибиною, яку приніс кожен актор створюючи цю історію", - підкреслила Ірина Вратарьова, продюсерка вистави.