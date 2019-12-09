Умиватися на кухню, а в туалет - черга. У Чернівцях студенти вимагають завершити ремонт в одному з університетських гуртожитків. Ще влітку там почали відновлювати санвузли. Та майже за 4 місяці не зробили й половини обцяного. Більше - розкаже Ольга Паламарюк.

П'ятикурсник Микита показує санвузол у гуртожитку. Ззамість кахлю й сантехніки - тут труби й штукатурка. Студентам ніде помитися.

"Якщо в мене немає часу - я проспав - мені треба терміново почистити зуби, помитися чи помити голову - якісь елементарні речі, - то я користуюся кухнею. Кухня призначена для іншого", - говорить Микита Глущенко, студент.

Відремонтувати санвузли в одному зі своїх гуртожитків керівництво Чернівецького національного університету вирішило ще влітку. Знайшли підрядника. Той - запропонував найвигідніші умови і виграв тендер. Та до роботи взявся не одразу. Лише наприкінці серпня майстри демонтували стару сантехніку на першому поверсі. Вирішили повністю оновити штукатурку, підлогу та навіть електропроводку.

"Це тендерна процедура. Бере участь хто хоче, хто має можливість. Сума 5 млн. 300 тисяч. Кошти - спів-фінансування, деякі кошти виділило Міністерство освіти. Деякі кошти виділив університет", - стверджує Василь Гарасим, директор студмістечка.

Не скінчивши одні роботи, взялися за інші санвузли. Розібрали 100 ванних кімнат. Ось тут, приміром, вже встановили раковину й унітаз. Та скористатися туалетом студенти не можуть - зливний бак протікає.

"Замість того, щоб йти в зливний отвір - все виходить на підлогу і затоплює. Тому туалетом скористатися неможливо. Єдиний варіант - ось таким чином", - показує, зливаючи воду, Марія Гвоздецька, студентка.

Якщо зробити санвузли не встигнуть - частину неосвоєних коштів просто повернуть у держскарбницю.

"Всі неосвоєні кошти будуть повернуті в Міністерство. Відповідно, в січні потрібно буде заново оголошувати тендер - що займе, знов таки, великий проміжок часу. І університету прийдеться за власні кошти закінчувати цей ремонт", - обурений Віталій Кіндзерський, голова студентського профкому.

Щоб встигнути, робітники працюють з досвіта. Та чи впораються - не кажуть:

"Я вас прошу - дайте мені спокій!"

Підрядник заспокоює: ремонт встигнуть завершити.

"Можете заспокоїти цих студентів. Сказати, що ми з задачею справимося. Ми все зробимо вчасно. - А вчасно, це коли? До якого числа? - До 15. 20, максимум", - стверджує Іван Дякон, підрядник.

Студенти сподіваються: підрядник дотримає слова і Новий рік вони зустрінуть із оновленими санвузлами.