На острове Уайт-Айленд (Новая Зеландия) в результате извержения вулкана пострадали 20 человек. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что около 20 человек получили ранения. Она уточнила, что еще слишком рано говорить, насколько серьезны травмы. Однако, добавила она, очевидно, что среди пострадавших есть туристы.

Спасатели сообщают, что вблизи вулкана находилось около 50 человек. Некоторые из этих людей были доставлены на берег. Из них, по меньшей мере, один человек получил тяжелые ранения.

"Первоначально считалось, что на острове или рядом с ним во время извержения находилось около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50", - сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что опасный тайфун на Филиппинах "убивает" людей.