Поспілкувався з "духами" та знову пішов виганяти Путіна. Якутський шаман Олександр Габишев вдруге вирушив до Москви. Про це повідомляє "Сибір.Реалії". Цього разу Габишев йде в компанії з двома однодумцями та чотирма собаками.

Вперше шаман рушив з Якутії до столиці для проведення "обряду вигнання Путіна" у березні. Дорогою його затримали правоохоронці. Порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму і взяли підписку про невиїзд. Її термін завершився 14 жовтня.