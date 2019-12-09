Якутський шаман поспілкувався з "духами" та знову пішов виганяти Путіна [ Редактировать ]
Поспілкувався з "духами" та знову пішов виганяти Путіна. Якутський шаман Олександр Габишев вдруге вирушив до Москви. Про це повідомляє "Сибір.Реалії". Цього разу Габишев йде в компанії з двома однодумцями та чотирма собаками.
Вперше шаман рушив з Якутії до столиці для проведення "обряду вигнання Путіна" у березні. Дорогою його затримали правоохоронці. Порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму і взяли підписку про невиїзд. Її термін завершився 14 жовтня.
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