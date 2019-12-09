9 декабря 2019 г. Николаев, Украина. - В 2019 году "Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА", входящий в группу компаний Group DF, установил новый рекорд по показателю грузооборота за всю историю порта.

"В ночь с 8 на 9 декабря 2019 года мы установили абсолютный рекорд для нашего порта и обработали 8 миллионную тонну. Для сравнения, это более чем на 2 млн тонн выше объема перевалки в 2018 году, - заявил Алим Агакишиев начальник порта.

Структура грузооборота порта выглядит следующим образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили 5,6 млн тонн (69,9 % от всего грузооборота), навалочные - 1,6 млн тонн (19,4%), шрот - 685,4 тыс. тонн (8,5 %), наливные - 172, 7 тыс. тонн (2,1 %).

На динамику роста грузооборота повлияло несколько важных факторов. Среди них есть как внешние, так и внутренние.

"Ключевым внешним фактором остается конъюнктура цен на зерновые и соответствующее увеличение экспорта зерна украинскими агропроизводителями и трейдерами, - комментирует Алим Агакишиев. - Среди внутренних факторов, которые повлияли на результат, я хочу отметить внедрение новых систем мотивации персонала, совершенствование бизнес-процессов и модернизацию технологий перевалки".

Важный дополнительный фактор увеличения грузооборота в 2019 году - введение предприятием в эксплуатацию дополнительного маслопровода диаметром 400 мм и увеличение максимальной производительности отгрузки подсолнечного масла с 450 до 800 тонн в час. Это позволило предприятию в текущем году успешно обработать три танкера с подсолнечным маслом.

СПРАВКА

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF - один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости. Основатель и собственник Group DF - известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

ООО "МСП Ника-Тера" (г. Николаев, Украина) - современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией "Жовтнева", что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.

С осени 2011 г. терминал входит в группу компаний Group DF, которая с 2011 по 2018 гг. инвестировала в развитие порта более 1,5 млрд гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тыс. тонн. В настоящее время объем хранилищ зерновых достигает до 515 тыс.тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.

В 2018 году терминал принял 335 судов, перегрузив 5,84 млн тонн грузов, что на 40% больше, чем в 2017 году.

Общая численность работников предприятия составляет около 1300 человек.

"Ника-Тера" является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.