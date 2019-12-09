Рятувальники Австралії підпалами борються з лісовими пожежами [ Редактировать ]
В Австралії рятувальники борються з лісовими пожежами. Вогонь підібрався до селища Спенсер у штаті Новий Південний Вельс.
Щоб завадити просуванню полум'я, вогнеборці провели там серію контрольованих підпалів назустріч пожежі.
Займання не вщухають другий місяць поспіль. Щонайменше троє людей загинуло. У штаті діє режим надзвичайного стану. За прогнозами синоптиків, цього тижня в регіоні варто очікувати посилення спеки.
по теме
Лісові пожежі утворили вогняний смерч в Австралії
Рідкісне і вкрай небезпечне явище виникає через різницю тиску у розігрітому кількома осередками займання повітрі
Пожежа в Одесі: кількість жертв продовжує зростати
Після пожежі, що сталася в середу, досі залишається невідомою доля 12 людей - на місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину
Пожежа на Запоріжжі: у вогні згоріли дитина та її бабуся
Будинок на вулиці Студентській спалахнув о четвертій ранку - за кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати
В Албанії вивчають наслідки масштабних землетрусів
В Албанії вже підготували законопроєкт, котрий передбачає ув'язнення на термін до 15 років для забудовників, архітекторів та будівельників
Руйнівний землетрус накоїв лиха в Албанії
Місцеві лікарні переповнені, в служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу - постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах, місць у палатах вистачає не всім