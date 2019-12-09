В Австралії не вщухають лісові пожежі

В Австралії рятувальники борються з лісовими пожежами. Вогонь підібрався до селища Спенсер у штаті Новий Південний Вельс.

Щоб завадити просуванню полум'я, вогнеборці провели там серію контрольованих підпалів назустріч пожежі.

Займання не вщухають другий місяць поспіль. Щонайменше троє людей загинуло. У штаті діє режим надзвичайного стану. За прогнозами синоптиків, цього тижня в регіоні варто очікувати посилення спеки.