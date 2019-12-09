Китай сподівається укласти торгівельну угоду зі США [ Редактировать ]
США та Китай на крок ближче до торгівельного миру. Перший етап угоди Пекін сподівається підписати якнайшвидше, - про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на помічника міністра торгівлі КНР.
Про що саме йдеться у договорі, який закріпить першу фазу домовленостей, - не уточнив, лише зазначив, що документ повинен задовольняти обидві сторони. Якщо домовленості не вдасться досягнути, з 15 грудня США можуть ввести нові мита на товари з Піднебесної.
Торгова суперечка між США та Китаєм триває з 2018 року - країни неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів.
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