Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко прокоментував очікування від "Нормандської зустрічі" [ Редактировать ]
В ефірі програми "Подробиці" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко прокоментував очікування від "Нормандської зустрічі".
Юрію Анатолійовичу, як думаєте, чи варто покладати великі очікування на сьогоднішню зустріч? І чи бачите готовність учасників переговорів досягти реальних домовленостей і результатів?
Да, мы все ожидаем хороших новостей из Парижа. Потому что, если бы не было предварительной работы договоренностей, которые открывают дверь к миру и способствует заключению нового газового транзита, то лидеры не собирались бы. Я настроен оптимистично, мы ожидаем хороших новостей. Думаю, что это будет очень скоро.
Як вважаєте, чого чекають від перемов у Парижі ті українці, які проживають на Донбасі - і на контрольованих, і на непідконтрольних Україні територіях?
Все украинцы ожидают мир. В основном это жители востока Украины. И чем ближе к зоне разграничения, к зоне фронта, тем решительней настроены люди к ожиданию мира. Я думаю эти ожидания будут оправданы. Мы движемся к миру. Потому что, этого хочет вся страна и никакие акции "Нет капитуляции" не остановят движение страны к миру. Я уверен, что это произойдет. В любом случае, наша политическая сила как раз поддерживает движение к миру, и мы считаем, что это ожидает вся страна.
Ще одне важливе питання, яке обговорюють на зустрічі - питання газу. Чи може Україна очікувати укладення нових контрактів із Росією
Мы обязательно должны заключить новые контракты по транзиту российского газа по нашей стране в Европу. Ведь если этого, не дай бог, не произойдет, то нашу страну ожидают большие и финансовые и технические проблемы. Поэтому мы ждем, что контракт будет заключен. Более того, я считаю, что этот контракт должен быть заключен долгосрочно и на взаимовыгодных условиях. И быть гарантией безопасности и Европы и Украины. Я думаю, что так и произойдет.
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