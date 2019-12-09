В ефірі програми "Подробиці" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко прокоментував очікування від "Нормандської зустрічі".

Юрію Анатолійовичу, як думаєте, чи варто покладати великі очікування на сьогоднішню зустріч? І чи бачите готовність учасників переговорів досягти реальних домовленостей і результатів?

Да, мы все ожидаем хороших новостей из Парижа. Потому что, если бы не было предварительной работы договоренностей, которые открывают дверь к миру и способствует заключению нового газового транзита, то лидеры не собирались бы. Я настроен оптимистично, мы ожидаем хороших новостей. Думаю, что это будет очень скоро.

Як вважаєте, чого чекають від перемов у Парижі ті українці, які проживають на Донбасі - і на контрольованих, і на непідконтрольних Україні територіях?

Все украинцы ожидают мир. В основном это жители востока Украины. И чем ближе к зоне разграничения, к зоне фронта, тем решительней настроены люди к ожиданию мира. Я думаю эти ожидания будут оправданы. Мы движемся к миру. Потому что, этого хочет вся страна и никакие акции "Нет капитуляции" не остановят движение страны к миру. Я уверен, что это произойдет. В любом случае, наша политическая сила как раз поддерживает движение к миру, и мы считаем, что это ожидает вся страна.

Ще одне важливе питання, яке обговорюють на зустрічі - питання газу. Чи може Україна очікувати укладення нових контрактів із Росією