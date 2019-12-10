Санта і кокаїн. Американська компанія Волмарт перепросила за продаж скандального різдвяного светра у своєму інтернет-магазині.

І вилучила його з переліку товарів. На кофтині зображено Санта Клауса і три доріжки, які нагадують кокаїн. А в описі до товару наступні слова: "всі ми знаємо, що таке сніг. Він білий, як пудра.

Найкращий сніг доставляють із Південної Америки." Скандальний светр збентежив користувачів соцмереж. Натомість у Волмарті зазначили: товар надійшов у продаж від третьої особи, тому зовсім не відображає політику та цінності компанії.