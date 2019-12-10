Співробітники Служби безпеки України викрили луганських посадовців на привласненні десяти мільйонів гривень. Цю суму виділила держава на розвиток інфраструктури в районі ООС.

Чиновники разом із керівниками будівельних компаній переказували кошти на рахунки фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Отримані прибутки відмивали через конвертаційний центр. Триває досудове розслідування.