Чиновники Луганської області відмивали гроші через конвертаційний центр [ Редактировать ]
Співробітники Служби безпеки України викрили луганських посадовців на привласненні десяти мільйонів гривень. Цю суму виділила держава на розвиток інфраструктури в районі ООС.
Чиновники разом із керівниками будівельних компаній переказували кошти на рахунки фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Отримані прибутки відмивали через конвертаційний центр. Триває досудове розслідування.
по теме
На Миколаївщині СБУ викрила махінацію на 15 мільйонів гривень
В рамках обласної програми, розрахованої на 2017-19 роки, держава виділяла гроші на придбання ключів до онлайн-посібників
В "Опозиційній платформі - За життя" обшуки у офісі депутатів назвали політичною розправою над опозицією
Озброєнні автоматами люди з нашивками СБУ увірвались у приміщення, де знаходяться приймальні шести депутатів опозиційної політсили
СБУ викрила контрабанду японських артефактів
За інформацією СБУ, замовив вантаж іноземець, який уже тривалий час перебуває в державі. За декларацією, везли нібито спортивний інвентар. Насправді переправляли старовинну японську холодну зброю, предмети побуту та меблі
На Чернігівщині вкрали гроші Євросоюзу та ООН
В області просто розікрали майже два мільйони євро грантових грошей. Цю суму ООН та Євросоюз виділили регіону на екологічну програму
СБУ викрила на Миколаївщині оборудку на 15 мільйонів гривень
Оборудку на 15 мільйонів гривень викрила СБУ на Миколаївщині. Тамтешні чиновники привласнили таку суму, закуповуючи електронні підручники