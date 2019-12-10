Підрядник дає десять років гарантії на свій ремонт

Експеримент у царині інфраструктурного будівництва провалився у болотисті ґрунти на Закарпатті. Село Лохове, розташоване неподалік Мукачева,давно потребувало ремонту дороги. Для цього місцеві чиновники винайняли закордонних підрядників, які будували шлях за визнаною в світі технологією. Але в Лоховому щось пішло не так. Докладніше мої колеги.

Майже півкілометра болота. Ані пройти, ані проїхати. Такою дорога в Лоховому стала після ремонту.

Від бездоріжжя селян рятували австрійці. Ремонтували дорогу за новітньою технологією - з використанням глини.

"Йшла глина, після глини в ручну закидували вапно, і потім ішли з шприцовками і поливали хімійов, шоб оно затвердло, і потом ішов трактор перемолачував усно, шоб була така суміш, і каток пішов. Ну, не получилося їм. Хотіли добре, а получилося як є", - говорить Василь Левицький, голова Лохівської сільської ради.

Підрядник дає десять років гарантії на свій ремонт. А канадську технологію, за якою працює, широко використовують у всьому світі. Та на Закарпатті, певно, щось пішло не так.

"Я не знаю. Как я машину буду отмывать, она вся в болоте. Вот полный двор болота. Колеса, такая красивая езжу в город", - говорить Інга Боднар, жителька Лохового.

За роботою майстрів спостерігало все село. Люди кажуть навіть допомагали підрядникові. Однак, коли пішов дощ, - працівники не вийшли на роботу. А 14 дворів на цій вулиці залишилися відірваними від цивілізації.

"Почистили, засипали, зрувняли і кажуть от буде порядок там. І дощ пушов, та болото було такоє, шо на машинах не ходять, машини лишають тут", - говорить Іван Волошин, житель Лохового.

У Мукачівській районній раді, на балансі якої дорога, запевняють: усе під контролем. За експеримент влада не платила жодної копійки. Проблеми наразі зумовлені погодою. І обіцяють - шлях усе-таки полагодити.

"Ну якби було два дні сухо, цей кусочок дороги 250 м вони б завершили. Ну, якщо буде відлига ми цей грунт заберем і на весні попробуємо таки завершити кусочок цей, хочем убідитися, працює тут в нас на Закарпатті ця технологія", - говорить Андрій Данканич, в.о. голови Мукачівської райдержадміністрації.

Ремонт за канадською технологією планували зробити на шестикілометровому відрізку. Однак завершать його вже наступного року. А тим часом жителям Лохового доведеться долати наслідки глиняного експерименту.