Безпритульний прорекламував нову роботу Бенксі [ Редактировать ]
Нова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Свій арт вуличний митець виклав у соцмережі.
На ролику бездомний лягає на лавку, потім камера від'їжджає назад, і глядач бачить, що лавку несуть Олені, як санчата Санта Клауса. Одразу по завершенні зйомки - перехожі почастували безхатченка смаколиками.
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