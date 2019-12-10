Нова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Свій арт вуличний митець виклав у соцмережі.

На ролику бездомний лягає на лавку, потім камера від'їжджає назад, і глядач бачить, що лавку несуть Олені, як санчата Санта Клауса. Одразу по завершенні зйомки - перехожі почастували безхатченка смаколиками.