Во вторник, 10 декабря, в Днепре на территории детского садика во время демонтажа деревянных павильонов рабочие наткнулись на человеческие останки. Разбирая фундамент, под кирпичами они нашли расколотый человеческий череп, передает "Информатор".

На место сразу же направили экипаж патрульной полиции и следственно-оперативную группу. По предварительной информации, останки действительно принадлежат человеку - среди них были часть черепа и нижняя челюсть.

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Фрагменты доставят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где и выяснят, кому они могли принадлежать и сколько времени останки пробыли в земле.

Несмотря на всю серьезность ситуации, поводов для паники нет. Павильоны здесь строили еще в 50-х годах, поэтому не исключено, что останки лежат здесь примерно с этого времени. Кроме того, грунт, в котором находился череп, могли привезти из другого места, чтобы выровнять землю под закладку фундамента.

Ранее сообщалось, что на вокзале обнаружили жуткую находку.