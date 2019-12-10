Под Киевом мужчина зверски изрезал друга [ Редактировать ]
В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) случилось происшествие. Так, известно, что во дворе частного дома нашли труп мужчины со следами насильственной смерти. На его теле были ножевые ранения, передает пресс-служба полиции области.
Правоохранители установили и задержали мужчину, который причастен к убийству. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Также полицейским удалось найти и изъять нож, которым и нанесли смертельный удара.
Позже стало известно, что между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры нападающий выхватил нож, который всегда носил при себе, и ударил им оппонента. После преступления мужчина забрал паспорт убитого, занес его в магазин и сказал продавщице, что владелец документа придет позже, чтобы выкупить его.
На данный момент злоумышленника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 357 (Присвоение документов). Меру пресечения должен избрать суд. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп с пробитой головой и веником на шее.
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