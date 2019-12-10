Вратарь Луис Филиппе покинул "Зарю". Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

22-летний бразилец пришел в "Зарю" в феврале 2018-го года. За полтора года он провел лишь 18 матчей за луганский клуб, в которых пропустил 21 мяч и 8 раз отстоял на ноль.

Последний раз Луис Филиппе выходил на поле за "Зарю" еще в предыдущем сезоне, а в текущем чемпионате не провел ни одного матча.

В турнирной таблице УПЛ "Заря" поднялась на вторую строчку после победы над "Динамо" (2:1).

Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.