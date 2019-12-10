"Зарю" покинул звездный вратарь [ Редактировать ]
Вратарь Луис Филиппе покинул "Зарю". Об этом сообщает официальный сайт луганчан.
22-летний бразилец пришел в "Зарю" в феврале 2018-го года. За полтора года он провел лишь 18 матчей за луганский клуб, в которых пропустил 21 мяч и 8 раз отстоял на ноль.
Последний раз Луис Филиппе выходил на поле за "Зарю" еще в предыдущем сезоне, а в текущем чемпионате не провел ни одного матча.
В турнирной таблице УПЛ "Заря" поднялась на вторую строчку после победы над "Динамо" (2:1).
Раньше сообщалось о том, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов. А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело.
по теме
"Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов
В центральном поединке 17 тура украинской Favbet лиги сошлись соседи по турнирной таблице
Кубок мира в Эстерсунде: состав мужской сборной
Стал известен состав мужской сборной по биатлону
Биатлон. Эстерсунд: результаты мужской индивидуальной гонки
Завершилась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км
Против легендарного футболиста возбудили уголовное дело
Футболиста Лионеля Месси обвиняют в уклонении от налогов и мошенничестве