Пожар в Одессе: появились новые детали [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который полностью сгорел, не было пожарной сигнализации, пишет "Укринформ".
"Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации", - сообщил чиновник.
Чечеткин добавил, что также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности с укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.
По его словам, в одесских спасателей есть все минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник, но нет ни одного "куба жизни" (надувного спасательного батута, – ред.)
Вместе с тем Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что "кубы жизни" как средства спасения людей не слишком эффективны. В Украине есть всего пять таких батутов.
Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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