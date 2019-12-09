В понедельник, 9 декабря, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который полностью сгорел, не было ​​пожарной сигнализации, пишет "Укринформ".

"Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации", - сообщил чиновник.

Чечеткин добавил, что также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности с укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

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По его словам, в одесских спасателей есть все минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник, но нет ни одного "куба жизни" (надувного спасательного батута, – ред.)

Вместе с тем Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал, что "кубы жизни" как средства спасения людей не слишком эффективны. В Украине есть всего пять таких батутов.

Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.