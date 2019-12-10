Под Киевом, в Глевахе, мужчина из-за ревности облил жену кислотой. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Следователь Васильковского отдела полиции направил в суд уголовное производство с обвинительным актом.

Между супругами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта 52-летний мужчина взял бутылочку с кислотой и несколько раз плеснул из нее в лицо жене, после чего покинул помещение.

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Полицию и скорую вызвала дочь пострадавшей. 48-летнюю женщину с ожогами госпитализировали в больницу, а ее супруга задержали. Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила химические ожоги I-II степени лица, глаз и туловища.

По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Ревнивцу грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее мы писали о том, что под Хмельницким мужчина облил дочь кислотой.