Багаторазова ракета компанії Blue Origin мільярдера Джефа Безоса у ці хвилини стартуватиме з космодрому у Техасі.

Вона має вивести космічний корабель Нью Шепард для здійснення суборбітального польту. На борту апарата обладнання для наукових експериментів, а також тисячі листівок від дітей. Цей політ стане вже 12 для моделі New Shepard від Blue Origin та шостим для цього конкретного корабля.