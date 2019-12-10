Багаторазова ракета Blue Origin стартує з космодрому у Техасі [ Редактировать ]
Багаторазова ракета компанії Blue Origin мільярдера Джефа Безоса у ці хвилини стартуватиме з космодрому у Техасі.
Вона має вивести космічний корабель Нью Шепард для здійснення суборбітального польту. На борту апарата обладнання для наукових експериментів, а також тисячі листівок від дітей. Цей політ стане вже 12 для моделі New Shepard від Blue Origin та шостим для цього конкретного корабля.
по теме
Конгрес США погодив оборонний бюджет на 2020 рік: що отримає Україна
Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України, у тому числі - на летальні засоби оборони
Масовий благодійний спуск: у США Санта Клауси проїхались на лижах та сноубордах
В американському штаті Мен Санта Клауси на лижах та сноубордах традиційно проїхали місцевим гірськолижним курортом. Масовий благодійний спуск з гори на честь Різдва там влаштовують 20 років поспіль
Перехід на особистості: сина Дональда Трампа образили на слуханнях
Дональд Трамп і його близькі ображені. На слуханнях щодо імпічменту потролили його сина
США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні
З пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив американський президент Дональд Трамп
Дональд Трамп тиснув на Україну - розвідка США
Про це йдеться у звіті, який затвердив Комітет з питань розвідки Палати представників США за результатами розслідування з імпічменту