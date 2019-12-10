Австралія готується до небувалої спеки - нині там температура більше 40 градусів. За прогнозами синоптиків, у північних штатах стовпчик термометра і далі підніматиметься.

Там пануватимуть сильні вітровії, що можуть загрожувати Зеленому континенту новими займаннями: наразі на території Австралії понад 100 осередків вогню. Нагадаю, пожежі у країні тривають уже понад два місяці й забрали життя шістьох людей.