Чилійський військовий літак зазнав аварії по дорозі до Антарктики [ Редактировать ]
Чилійський військовий літак зазнав аварії по дорозі до Антарктики.На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир.
Про це стало відомо у Твіттері від ВПС Чилі. Літак моделі C-130 Hercules слідував із міста Пунта-Аренас, на півдні Чилі, до антарктичної бази імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Напередодні ввечері зв'язок із літаком був перерваний. Але тривогу оголосили тільки за сім годин. Наразі, ведеться пошуково-рятувальна операція.
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