Чилійський військовий літак зазнав аварії по дорозі до Антарктики.На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир.

Про це стало відомо у Твіттері від ВПС Чилі. Літак моделі C-130 Hercules слідував із міста Пунта-Аренас, на півдні Чилі, до антарктичної бази імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Напередодні ввечері зв'язок із літаком був перерваний. Але тривогу оголосили тільки за сім годин. Наразі, ведеться пошуково-рятувальна операція.