Королевский скандал: почему Елизавета II поставила ультиматум Маркл [ Редактировать ]
Герцогиня Сассекская Меган Марк помогла своей подруге рекламировать и продавать украшения. Этот поступок возмутил Букингемский дворей. Об этом передает Daily Mail.
В Instagram подруга Маркл опубликовала ее фото и предлагала купить ожерелье за 850 долларов и кольца стоимостью 200 долларов. Под фото была подпись : "Меган не может нарадоваться своим украшениям".
Так, после гневной реакции королевы Елизаветы II и "настоятельной рекомендации" это фото удалили. В Букингемском дворце заявили, что дизайнер нарушила соглашение о неразглашении информации.
Ранее мы писали о том, как Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.
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