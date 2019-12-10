Герцогиня Сассекская Меган Марк помогла своей подруге рекламировать и продавать украшения. Этот поступок возмутил Букингемский дворей. Об этом передает Daily Mail.

В Instagram подруга Маркл опубликовала ее фото и предлагала купить ожерелье за 850 долларов и кольца стоимостью 200 долларов. Под фото была подпись : "Меган не может нарадоваться своим украшениям".

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Так, после гневной реакции королевы Елизаветы II и "настоятельной рекомендации" это фото удалили. В Букингемском дворце заявили, что дизайнер нарушила соглашение о неразглашении информации.