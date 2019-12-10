Леонардо Ди Каприо заподозрили в измене [ Редактировать ]
Голливудского актерв Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе моделью Кендалл Дженнер. Об этом сообщает Radar Online.
Он был замечен в компании 24-летней младшей сестры Ким Кардашьян. Знаменитости вместе веселились, смеялись и флиртовали.
Еще в мае этого года актер заинтересовался моделью и искал ее номер телефона. Но, сейчас у него есть девушка , 23-летняя аргентинская модель Камила Морроне.
Раньше сообщалось о том, что Леонардо Ди Каприо заметили с возлюбленной. А также Леонардо Ди Каприо снимется в блокбастере Спилберга.
по теме
Муж Заворотнюк неожиданно покинул страну с другой
Супруг известной актрисы Анастасии Заворотнюк покинул страну с другой
Ратаковски шокировала откровенной фотосессией с мужем
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото
Появилась шокирующая правда о болезни Заворотнюк
Близкие российской звезды Анастасии Заворотнюк прервали долгое молчание