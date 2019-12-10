Голливудского актерв Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе моделью Кендалл Дженнер. Об этом сообщает Radar Online.

Он был замечен в компании 24-летней младшей сестры Ким Кардашьян. Знаменитости вместе веселились, смеялись и флиртовали.

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Еще в мае этого года актер заинтересовался моделью и искал ее номер телефона. Но, сейчас у него есть девушка , 23-летняя аргентинская модель Камила Морроне.