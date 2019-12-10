Новый год уже совсем близко. Самое время ставить елку, ведь вместе с ней в дом приходит праздничное настроение и своеобразная атмосфера. Однако отнестись к этому делу нужно серьезно. Оказывается, что если украсить елку "неправильными" игрушками, вы рискуете привлечь в ваш дом негатив и неудачу. О том, какие игрушки нельзя вешать на елку пишет kolobok.ua.

Разбитые игрушки

Елочные игрушки обладают своей энергетикой, поэтому если на ней есть повреждения, сколы или даже малозаметные, на первый взгляд, трещины, лучше поскорее от нее избавиться, так как счастья она не принесет Битые елочные игрушки, как и посуда словно магнит притягивают проблемы и неудачи в семью.

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Поэтому заранее переберите украшения для новогодней красавицы и выбросите все, которые хоть немного повреждены. Не пытайтесь склеить игрушку, так как ее энергетику восстановить все равно не удастся.

Игрушки черного цвета

Новый год - веселый семейный праздник, поэтому елку нужно наряжать яркими цветными игрушками. Игрушки черного цвета несут тяжелую энергетику и притягивают негатив, поэтому их вешать на елку нельзя.

Игрушки в виде животных

Считается, что на елке должен быть только символ Нового года 2019 - это белая металлическая Крыса. Другие игрушки в виде животных вешать не рекомендуется, так как они с символом года могут не подружиться и это негативно скажется на ее расположении к вам в будущем году.

Матовые однотонные шары

Такие елочные игрушки обладают слабой энергетикой, поэтому в выборе елочных украшений, отдайте предпочтение ярким блестящим шарам, которые создадут в доме положительную энергетику и атмосферу.

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