Что нельзя готовить на Новый год, фото: unsplash.com

Год Белой Металлической Крысы 2020 будет годом для всех серьезных дел. Этот период сулит успех, удачи и благополучие. Крыса является первым знаком из цикла 12 животных китайского зодиака, и по этой причине этот период считается годом кардинальных изменений.

Согласно поверьям, Белая Металлическая Крыса - существо всеядное и запасливое. Однако, чтобы не разгневать животное, важно заранее узнать, какие продукты стоит исключить из меню.

Что нельзя готовить на Новый год 2020

Категорически нельзя ставить на новогодний стол 2020 блюда из говядины. Все дело в том, что знак Быка - дружественный Крысе. Это может оскорбить "хозяйку" года. Также рекомендуется отказаться от желейных десертов - для производства желатина используют рога, хрящи и сухожилия крупного скота.

Считается, что все крысы любят сыр, но резкие запахи им не по душе, лучше отказаться от выдержанных сортов. Под запретом и соления: квашеная капуста, огурцы и помидоры.

Текила, коньяк и другие варианты с высоким градусом также исключаются. Лучше поставить на стол напитки из зерновых: солодовый виски или пшеничная водка, а также разбавленные в коктейлях остальные напитки.

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