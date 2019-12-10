Сергій Каплін закликає владу представити інтереси простих українців в газових переговорах із Росією [ Редактировать ]
Українці чекають на об'єктивні ціни на газ. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він переконаний, українські інтереси в газових переговорах із Росією має представляти влада. Політик наголошує - домовлятися треба системно й розраховувати на (20) двадцятирічну перспективу. При цьому "Нафтогаз" не може виступати від імені України, аджЕ є заангажованою структурою.
"Вони не зацікавлені в успішному проведені газових перемовин з Росією, вони зацікавлені в газовій війні, у судовій війні з Росією, зацікавлені щоб отримувати премії ні за що, вони купують в сховищі по 5, а простим людям продають по 8,50 - 9, вони зацікавлені в спекуляціях з газом, який видобувається, який коштує 2,50 - простим людям продають по 8,5 - 9 і планують продавати по 12. Зацікавлені в тому, щоб отримувати неймовірні зарплати і займатися корупцією, а прості люди зацікавлені в іншому - в тому, щоб ціна на газ була об’єктивною", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України
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