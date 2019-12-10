У якому місті вперше проїхався футуристичний пікап Тесла? Чим прикрашають новорічні ялинки в Білорусі? Та який передріздвяний подарунок вуличний художник Бенксі зробив британцям?

Уроки української. Google навчили "розуміти" українську мову. Пошукова система отримала мовний апгрейд. Тепер розуміє більше 70 мов і має новий алгоритм пошуку. Той здатний аналізувати цілі речення - зокрема, прийменники і словосполучення - замість ключових фраз. Дотепер система могла робити таке лише із запитами англійською.

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"Гарячий" грудень. Австралія готується до небувалої спеки - нині там температура вище 40 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків - показники термометра зростатимуть у північних штатах. Там також очікують на сильні вітровії, що може загрожувати Зеленому континентові новими пожежами. Наразі на території Австралії понад 100 осередків займань. Нагадаю, вогняна стихія вирує у країні уже понад два місяці і забрала життя шістьох людей.

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Новий арт-об’єкт у Королівстві. Чергова робота відомого художника Бенксі прикрасила англійське місто Бірмінгем. Він зобразив на цегляній стіні північних Оленів, які в упряжці тягнуть не санчата Санта-Клауса, а лавку з безхатченком. Ролик про роботу з’явився в Інстаграмі Бенксі. У дописі до відео йдеться: "За ті 20 хвилин, що ми знімали Райана на лавці, перехожі дали йому гарячий напій, дві шоколадки і запальничку. Боже, благослови Бірмінгем!".

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Замріяні. Мен Юань - "мрія, яка справдилася" і Мен Сян - "довгоочікувана мрія". Такі імена дали пандам-близнюкам, які 31 серпня народилися у берлінському зоопарку. У понеділок вони вперше дебютували на публіці. Зараз малюки важать вже майже по шість кілограмів кожен. У Берліні ведмежата житимуть недовго - до чотирьох років. А потім відправляться назад на історичну батьківщину, в Китай.

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Ефект доміно. В американському штаті Айова зіткнулися одразу півсотні автівок. В умовах ожеледиці, снігопаду та поганої видимості водії не впоралися з керуванням. На щастя, минулося без жертв - один чоловік тяжко травмований, його госпіталізували. На місці працюють рятувальники.

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Аварійне приземлення. У Коста-Риці дивом уникли травм чотири американські туристи. В легкомоторного літака, пасажирами якого вони були, - відмовили шасі. Тож пілот вирішив сідати на "живіт". Залізний птах прокотився злітно-посадковою смугою, потім його розвернуло та він врешті-решт зупинився. На землі на нього вже чекали пожежники і рятувальники. Gасажири та два пілоти - залишилися цілі та неушкаоджені.

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Різдво по-білоруськи або ялинки з ковбаси. З нагоди прийдешніх свят, у білоруському місті Гродно - відкрили ялинкjву алею, створену тамтешніми підприємствами. М’ясокомбінат, приміром, своє різlвяне дерево прикрасив ковбасою, а автобусний парк покришками. А місцевий банк ялину обвішав золотими злитками. Та ще й під дерево кілька поклав - як подарунки.

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Похизувався автівкою. Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск проїхався на своєму новому футуристичному пікапі Cybertruck вулицями Малібу. Компанію йому склала співачка Граймс і провідний дизайнер Tesla. Винахідник заїхав до ресторану на вечерю з актором Едвардом Нортоном. Після зустрічі вийшов разом з товаришем та продемонстрував йому свій витвір автомобільного конструктивізму, який увесь цей час стояв на парковці.