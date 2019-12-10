У Франції шостий день тривають виступи проти пенсійної реформи Еммануеля Макрона [ Редактировать ]
Від "чорного четверга" до "чорного вівторка". У Франції вже шостий день тривають виступи проти пенсійної реформи Еммануеля Макрона. Сьогодні профспілки вивели на вулиці міст десятки тисяч людей. Тетяна Логунова розкаже більше.
Пішки, велосипедом чи на самокаті. Поки в Парижі триває страйк працівників громадського транспорту, жителі столиці шукають альтернативні шляхи пересування містом.
"Ходжу на роботу пішки. Від будинку до офісу - п'ять кілометрів".
"Для мене цей страйк - можливість більше ходити пішки або їздити велосипедом. Я сама не з Парижа, тож вивчаю місто".
Деякі лінії метрополітену й електрички працюють. Але влізти у вагон - справжнє випробовування. У пасажирів уже починають здавати нерви.
"Щоразу, коли вони страйкують, беруть у заручники всю країну. Це неподобство, адже ми, пасажири, не можемо виконати їхні вимоги", - говорить Стефані ле Гар, жителька Парижа.
"Не знаю, хто здасться першим, - уряд чи профспілки. Але я б хотів, щоб вони досягли згоди. І страйкарі зрозуміли - ми більше так не можемо, потрібно знайти рішення", - говорить Еммануель Дюбан, житель Парижа.
Крім працівників громадського транспорту, сьогодні страйкують авіадиспетчери, лікарі, вчителі й навіть співробітники опери. Люди вимагають від уряду і президента Еммануеля Макрона відмовитися від проведення пенсійної реформи.
"Ми налаштовані дуже рішуче й не припинимо страйк. Президент повинен скасувати цю реформу. Все дуже просто", - говорить Давид, водій автобуса, учасник страйку.
Наразі у країні працюють десятки пенсійних програм для різних професійних груп. Макрон хоче їх уніфікувати і створити одну, універсальну систему. А ще - підвищити вік виходу на заслужений відпочинок і запровадити бальну схему нарахування пенсійних виплат. Профспілки пропонують інший варіант.
"Поясню все на прикладі торта. Нам кажуть, що з кожним роком в країні буде більше пенсіонерів. Тож чим більше людей їстимуть цей торт, тим менші шматки, тобто нижчі пенсії, вони отримають. Необхідно просто спекти більший торт", - говорить Філіп Мартінез, профспілковий лідер.
Відмовлятися від своїх планів влада наміру не має. Уже завтра прем'єр Франції обіцяє оприлюднити деталі пенсійної реформи. А це може стати поштовхом до подальших, ще масовіших протестів.
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