Від "чорного четверга" до "чорного вівторка". У Франції вже шостий день тривають виступи проти пенсійної реформи Еммануеля Макрона. Сьогодні профспілки вивели на вулиці міст десятки тисяч людей. Тетяна Логунова розкаже більше.

Пішки, велосипедом чи на самокаті. Поки в Парижі триває страйк працівників громадського транспорту, жителі столиці шукають альтернативні шляхи пересування містом.

"Ходжу на роботу пішки. Від будинку до офісу - п'ять кілометрів".

"Для мене цей страйк - можливість більше ходити пішки або їздити велосипедом. Я сама не з Парижа, тож вивчаю місто".

Деякі лінії метрополітену й електрички працюють. Але влізти у вагон - справжнє випробовування. У пасажирів уже починають здавати нерви.

"Щоразу, коли вони страйкують, беруть у заручники всю країну. Це неподобство, адже ми, пасажири, не можемо виконати їхні вимоги", - говорить Стефані ле Гар, жителька Парижа.

"Не знаю, хто здасться першим, - уряд чи профспілки. Але я б хотів, щоб вони досягли згоди. І страйкарі зрозуміли - ми більше так не можемо, потрібно знайти рішення", - говорить Еммануель Дюбан, житель Парижа.

Крім працівників громадського транспорту, сьогодні страйкують авіадиспетчери, лікарі, вчителі й навіть співробітники опери. Люди вимагають від уряду і президента Еммануеля Макрона відмовитися від проведення пенсійної реформи.

"Ми налаштовані дуже рішуче й не припинимо страйк. Президент повинен скасувати цю реформу. Все дуже просто", - говорить Давид, водій автобуса, учасник страйку.

Наразі у країні працюють десятки пенсійних програм для різних професійних груп. Макрон хоче їх уніфікувати і створити одну, універсальну систему. А ще - підвищити вік виходу на заслужений відпочинок і запровадити бальну схему нарахування пенсійних виплат. Профспілки пропонують інший варіант.

"Поясню все на прикладі торта. Нам кажуть, що з кожним роком в країні буде більше пенсіонерів. Тож чим більше людей їстимуть цей торт, тим менші шматки, тобто нижчі пенсії, вони отримають. Необхідно просто спекти більший торт", - говорить Філіп Мартінез, профспілковий лідер.

Відмовлятися від своїх планів влада наміру не має. Уже завтра прем'єр Франції обіцяє оприлюднити деталі пенсійної реформи. А це може стати поштовхом до подальших, ще масовіших протестів.